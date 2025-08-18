Trump envia carta a Bolsonaro, critica STF e diz que taxação ao Brasil tem viés político

Notícias do Brasil – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) condenando o processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O documento, assinado no fim de semana, foi publicado nesta segunda-feira (18) pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em suas redes sociais.

Na correspondência, Trump classificou como “terrível” o tratamento dado a Bolsonaro por parte do que chamou de “sistema injusto” e afirmou que o julgamento marcado para o próximo dia 2 de setembro “deve terminar imediatamente”.

O ex-presidente norte-americano também relacionou a recente taxação imposta ao Brasil por seu governo à conjuntura política internacional, reforçando que as medidas têm viés político.

Apesar das condenações que deixaram Bolsonaro inelegível, Trump destacou que não se surpreende em vê-lo à frente nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2026.

“Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; o senhor foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques ao livre discurso — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — vindos do atual governo”, escreveu Trump.

A carta foi recebida com entusiasmo entre apoiadores de Bolsonaro, que enxergaram nas palavras de Trump um endosso político em meio ao processo no STF. O julgamento da Corte analisará a participação do ex-presidente na tentativa de golpe, apontada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como um dos maiores ataques à democracia brasileira desde a redemocratização.