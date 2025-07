Trump envia carta a Bolsonaro e afirma: “Sistema se voltou contra você”

Notícias do Brasil – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quinta-feira (17/7), em sua rede social Truth Social, uma carta dirigida ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), em que critica o que considera um “tratamento terrível” sofrido por Bolsonaro no Brasil. Trump alega que o ex-mandatário é alvo de perseguição política e de um sistema “injusto”.

“Prezado Sr. Bolsonaro, vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país”, escreveu Trump.

Na mensagem, o ex-presidente americano também fez críticas ao atual governo brasileiro, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Ele afirmou que compartilha com Bolsonaro o mesmo compromisso com a “voz do povo” e demonstrou preocupação com supostos ataques a direitos fundamentais.

“Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto”, concluiu Trump.

A manifestação ocorre em meio ao avanço de investigações e processos contra Bolsonaro, que é acusado de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O gesto de Trump reforça a aproximação política entre os dois líderes, que compartilham discurso alinhado em temas como conservadorismo, liberdade de expressão e oposição às instituições judiciais.