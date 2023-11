O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira, 9, a fusão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com o Patriota. As duas legendas formaram o Partido da Renovação Democrática (PRD). Inicialmente, o novo partido estava planejado para se chamar Mais Brasil. Os ministros seguiram a decisão da relatora Cármen Lúcia.

Os dois partidos, que têm inclinação política à direita, escolheram a fusão como uma estratégia para evitar serem prejudicados pela cláusula de barreira. Essa medida requer um número mínimo de votos em todo o país ou de parlamentares eleitos para que as siglas tenham acesso aos recursos públicos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão durante as eleições.

O PTB perdeu o direito ao fundo partidário neste ano. O único deputado eleito pelo partido em 2022 mudou de legenda. Já o Patriota possui cinco assentos na Câmara, garantindo à agremiação o recebimento de pelo menos R$ 965 mil neste ano. Nenhuma das siglas conseguiu eleger senadores na última eleição.

No entanto, os valores recebidos pelo Patriota estavam congelados desde fevereiro deste ano devido ao processo de fusão com o PTB. Agora, o PRD poderá ter acesso a esses recursos. De acordo com o TSE, a fusão das duas siglas assegurou o cumprimento da cláusula de barreiras.

Quanto ao fundão eleitoral, o PTB recebeu R$ 114 milhões no ano passado ante R$ 86 milhões do Patriota, mas esses valores devem minguar no Orçamento reservado para as próximas eleições já que os partidos registraram piora do desempenho nas disputas nacionais.

