TSE decide retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, de forma unânime, nesta terça-feira (26), retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Essa decisão representa uma alteração significativa nas entidades que podem acessar os sistemas eleitorais e auditar o código-fonte dos softwares utilizados nas eleições.

As entidades fiscalizadoras são autorizadas a ter acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE, incluindo o código-fonte. Esses acessos ocorrem durante um ano antes do primeiro turno das eleições e têm como objetivo fiscalizar e auditar o sistema eleitoral, garantindo sua transparência e integridade.

Antes da decisão do TSE, a resolução que tratava do tema incluía as seguintes entidades no grupo de fiscalizadores: partidos políticos, federações e coligações, a OAB, o Ministério Público, o Congresso Nacional, a Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, entidades de classe e entidades sem fins lucrativos que atuam na fiscalização e transparência da gestão pública.

Com a decisão do TSE, as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal (STF) agora estão fora dessa lista. Essas duas entidades não terão mais acesso aos sistemas eleitorais e não poderão auditar o código-fonte dos softwares utilizados nas eleições.

A retirada das Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras foi baseada no argumento de que a participação militar no processo eleitoral poderia gerar uma imagem de parcialidade das eleições. Além disso, a decisão também levou em consideração que a atribuição principal das Forças Armadas é garantir a segurança e a ordem pública, e não atuar como órgãos fiscalizadores.

Ministro Alexandre de Moraes durante decisão do TSE que exclui Forças Armadas do rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação: "Não se mostrou necessário, razoável e eficiente"

A decisão do TSE gerou repercussões entre os especialistas em Direito Eleitoral. Alguns defendem que a participação das Forças Armadas poderia trazer mais confiança e segurança ao processo eleitoral.

Para o presidente do TSE, Alexandre de Moraes (foto), que é relator da instrução, durante as eleições de 2022 a participação das Forças Armadas, como entidade fiscalizadora, não se mostrou “razoável, necessário e eficiente”. “Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas. O importante, e aí, sim, imprescindível auxílio e constante parceria das FA com a Justiça Eleitoral permanecerá”, declarou Moraes.

Redação AM POST*