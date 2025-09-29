TSE vai gastar R$ 20 milhões na manutenção de urnas eletrônicas para 2026

Notícias do Brasil – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu licitação nesta segunda-feira (29) para contratar empresa responsável pela manutenção de cerca de 124 mil urnas eletrônicas dos modelos 2013 e 2015, com investimento estimado em R$ 20 milhões. O objetivo é assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos durante as eleições de 2026, plebiscitos, referendos e outros eventos oficiais.

PUBLICIDADE

Segundo o TSE, as urnas, cujas garantias expiraram em 2019, passarão por manutenção de hardware para prevenir falhas. Thiago Fini, assessor de gestão eleitoral, destacou que o tribunal vai garantir a correção rápida de qualquer problema funcional que surgir.

Leia mais: Tagliaferro revela que Moraes recebia pedidos de parceiros quando presidia o TSE para monitorar críticas ao STF, às urnas e a Lula

PUBLICIDADE

O contrato anterior para esse serviço terminou em outubro de 2024, e a nova licitação terá sessão pública em 14 de outubro de 2025. As urnas têm tempo estimado de uso de dez anos, mas poderão ser utilizadas até 2026, quando serão aposentadas. O modelo de 2013 pode ser descontinuado antes do pleito, enquanto as urnas de 2015 serão usadas exclusivamente até as eleições de 2026.