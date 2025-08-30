A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

TST condena Volkswagen a pagar R$ 165 milhões por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão na Amazônia

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho determina reparação histórica a 300 trabalhadores.

30/08/2025 às 21:31

Ver resumo

Notícias do Brasil – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ordenou, na sexta-feira, 29, que a Volkswagen pague R$ 165 milhões por danos morais coletivos. Trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda da empresa na Amazônia entre 1974 e 1986. A montadora alemã era proprietária da área por meio de uma subsidiária. A fazenda era usada para pecuária e extração de madeira.

PUBLICIDADE

A Volkswagen Brasil informou, em comunicado, que recorrerá da decisão. A empresa afirmou que, em seus 72 anos de operação no País, defende a dignidade humana e cumpre rigorosamente todas as leis trabalhistas.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu investigação em 2019 após receber documentos de um padre local que acompanhava o caso havia décadas. Depois de novas diligências e depoimentos, os promotores denunciaram formalmente a Volkswagen em 2024. Segundo eles, trata-se da maior reparação desse tipo no País.

PUBLICIDADE

De acordo com os autos, cerca de 300 trabalhadores foram contratados por meio de vínculos irregulares para desmatar a floresta e preparar pastagens. Eles eram vigiados por guardas armados, viviam em alojamentos precários, recebiam alimentação insuficiente e permaneciam na fazenda sob servidão por dívidas. Não havia assistência médica, nem para quem contraía malária.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Víde: Bate-boca entre sócios marca assembleia do Boi Caprichoso em Parintins

A discussão ocorreu em meio à deliberação de decisões internas da entidade.

há 8 minutos

Mundo

Ex-presidente do Parlamento da Ucrânia é assassinado a tiros em Lviv

Testemunhas relataram que o atirador usava capacete preto com marcas amarelas e estaria disfarçado como entregador de delivery.

há 1 hora

Amazonas

Amazonas tem dois municípios que lideram desmatamento na Amazônia

O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025.

há 1 hora

Polícia

Proprietária de bar é presa em Manaus por descumprir interdição e poluição sonora

A mulher de 33 anos foi presa pelos crimes de poluição sonora, descumprimento de embargo e ausência de licença ambiental.

há 2 horas

Brasil

PF investiga empresa por suposto esquema de blindagem patrimonial de Eike Batista e Arena Corinthians

Segundo as apurações, a Reag administrava fundos que teriam servido para esconder investimentos da Copape e da Aster.

há 2 horas