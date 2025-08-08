A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 18:33

Notícias do Brasil – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) está implantando uma sala VIP privativa no Aeroporto Internacional de Brasília, voltada exclusivamente para seus 27 ministros. O espaço, que terá 44 metros quadrados, contará com piso de granito, copa e banheiros privativos, e custará aos cofres públicos cerca de R$ 1,5 milhão em dois anos. O contrato firmado vai até abril de 2027, com possibilidade de renovação, e inclui serviços que poderão ser usados mesmo em viagens particulares.

Segundo informações obtidas pela Folha de S.Paulo, o pacote envolve não apenas a construção e manutenção do ambiente, mas também atendimento diferenciado por funcionários do terminal e transporte exclusivo de carro até a aeronave. A obra, avaliada em R$ 85 mil, já está em fase final e deve ser concluída até meados de agosto.

PUBLICIDADE

Uso além de missões oficiais
Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial, ou seja, em voos particulares. De acordo com o TST, a medida segue “padrão já adotado pelo STF e STJ”, que dispõem de estruturas semelhantes no aeroporto da capital federal.

O tribunal argumenta que a logística atual de embarque e desembarque no terminal de Brasília “expõe autoridades a riscos desnecessários”, facilitando a aproximação de pessoas “mal-intencionadas ou inconvenientes”. A justificativa remete à segurança dos ministros e à prevenção de incidentes.

PUBLICIDADE

Custos mensais e detalhes do contrato
Somente o aluguel da área custará R$ 30 mil por mês, acrescidos de R$ 2,6 mil mensais para rateio de despesas. O espaço ficará localizado ao lado de uma sala VIP comercial aberta a passageiros mediante pagamento ou benefícios de cartões premium, mas com a diferença de que será totalmente mantido com recursos públicos e de uso exclusivo do TST.

A concessionária Inframérica, responsável pelo aeroporto, informou que não comenta contratos comerciais. A empresa encarregada pela obra também não se manifestou, alegando cláusula de confidencialidade.

PUBLICIDADE

O TST destacou que a sala será equipada “prioritariamente” com móveis e recursos humanos já disponíveis por meio de contratos existentes, numa tentativa de reduzir custos adicionais.

Tradição recente no Judiciário
O uso de salas VIP exclusivas para cortes superiores não é novidade. O modelo foi inaugurado em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que justificou a medida como parte de um reforço de segurança após a intensificação das críticas e ameaças aos ministros durante a Operação Lava Jato. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiu o mesmo caminho, e agora o TST adota o formato.

PUBLICIDADE

A prática, no entanto, é alvo de questionamentos. Especialistas em gestão pública e transparência defendem que o uso de recursos públicos para benefícios que também cobrem deslocamentos privados pode ferir princípios de moralidade administrativa.

O que diz o TST
Em nota oficial, o tribunal argumentou que segue um padrão já adotado por outras cortes superiores, “no mesmo molde do STF e STJ”.

“Tal preocupação se dá em razão da logística atual do terminal aeroportuário de Brasília, que possibilita risco à segurança dos ministros, principalmente por possível abordagem de terceiros, sendo conveniente sua minimização”, disse a Corte em nota.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 16 minutos

Amazonas

Prefeito de Coari é notificado pelo MP-AM e acionado na Justiça para corrigir irregularidades no porto municipal

A iniciativa decorre das graves irregularidades e do risco iminente de acidentes constatados no local.

há 24 minutos

Mundo

Forças Armadas da Venezuela entram em “alerta permanente” após EUA aumentar recompensa pela captura de Maduro

Valor pela captura de presidente da Venezuela supera R$ 270 milhões.

há 26 minutos

Política

Alcolumbre admite possibilidade de analisar pedido de impeachment de Moraes após pressão no Senado

Presidente do Senado afirma que a decisão depende de ‘critérios jurídicos e políticos’.

há 50 minutos

Meio Ambiente

Empresa é multada em R$ 251 mil por depósito irregular de resíduos no Distrito Industrial

Fiscalização flagra descarte a céu aberto e operação fora da licença ambiental; atividades foram suspensas.

há 53 minutos