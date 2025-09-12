A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Turista argentino desaparecido desde domingo é encontrado morto no Rio de Janeiro

DHC descarta marcas de violência e trabalha com hipótese de dopagem.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 19:44

Notícias do Brasil – O corpo do argentino Alejandro Mario Ainsworth, 54 anos, foi encontrado na quinta-feira (12), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O administrador, que morava em Buenos Aires e passava férias na cidade, estava desaparecido desde domingo (7/9), quando saiu do hotel onde se hospedava em Copacabana, Zona Sul.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o cadáver não apresentava marcas de violência. A principal linha de investigação considera a hipótese de um golpe do tipo “Boa noite, Cinderela”. A polícia busca imagens de câmeras e depoimentos para reconstituir as últimas horas do turista.

Registros do hotel mostram Ainsworth entrando no elevador às 23h44 de domingo. Na manhã seguinte, funcionários perceberam que não havia check-out e alertaram a família. Em paralelo, surgiram movimentações atípicas nas contas do argentino: saques, trocas de senha e pedidos de empréstimo. Um deles teria retirado cerca de US$ 3.500 (R$ 18 mil) e outro, de 4 milhões de pesos argentinos (R$ 14 mil), chegou a ser processado. Familiares conseguiram bloquear novas transações. Uma foto no Google Fotos, registrada na manhã do dia 9, mostrando um carro em área de mata, acentuou as suspeitas. O celular do turista permaneceu ativo até a noite do mesmo dia e depois deixou de ser rastreado.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

Natural de Campana, Ainsworth era pai de dois filhos e atuava há anos na gestão de serviços médicos. Próximo da família e dos amigos, costumava compartilhar recordações pessoais nas redes.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, para exames periciais. A DHC conduz as apurações com apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e do Consulado da Argentina.

