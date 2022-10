Turista morre ao cair de tirolesa durante passeio em praia

Agência Brasil

Um turista paraense, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira (10) ao cair de uma tirolesa, na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará, uma das praias mais frequentadas da região, por causa da beleza das dunas e do mar calmo e água cristalina.

A vítima foi identificada como Sergio Murilo Lima de Santana e caiu quando a viga de sustentação do equipamento rompeu no momento da descida. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos devido à altura, quando um dos cabos de sustentação da tirolesa desprendeu e ele chocou-se com uma duna.

O turista compartilhou imagens da atração momentos antes do acidente.

Por medida de segurança, a prefeitura de Aracati interditou o serviço de tirolesas que atendem os frequentadores da praia de Canoa Quebrada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o proprietário do equipamento e um funcionário já prestaram depoimento e foram liberados em seguida.

A Polícia Civil do Ceará aguarda o resultado do laudo da perícia técnica que determinará a causa do acidente.