Turista perde a vida em prática de esporte radical na Chapada dos Veadeiros

Notícias do Brasil – Um grave acidente envolvendo esporte radical terminou em tragédia na zona rural de Alto Paraíso de Goiás. O turista Gustavo Rodrigues Guimarães, de 29 anos, natural de Minas Gerais, morreu na sexta-feira (25/7) após cair de uma altura estimada em 50 metros enquanto praticava highline, modalidade que exige equilíbrio em fitas suspensas entre penhascos, cachoeiras ou outras estruturas elevadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu na Cachoeira da Usina, ponto turístico bastante procurado por aventureiros e amantes de esportes ao ar livre. Quando a equipe de resgate chegou ao local, Gustavo já estava sem vida, deitado na borda do poço da cachoeira, com sangramento na parte de trás da cabeça.

Testemunhas relataram que ele estava se preparando para a travessia quando perdeu o equilíbrio e caiu. Amigos que o acompanhavam tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. A Polícia Civil foi acionada para os trâmites legais e perícia no local do acidente.

Gustavo era conhecido entre praticantes do highline e se autodenominava “nômade presencial” em suas redes sociais, onde compartilhava registros de suas aventuras e estilo de vida alternativo com mais de dois mil seguidores. Ele costumava explorar destinos ligados à natureza, liberdade e espiritualidade — características muito associadas à região da Chapada dos Veadeiros.

A morte do jovem gerou grande comoção entre amigos e membros da comunidade do highline. Em postagens no Instagram, colegas expressaram o luto e prestaram homenagens. “Um brinde a uma alma livre que viveu o high como nenhum outro”, escreveu o amigo Lucas Liberato, em referência ao esporte que Gustavo tanto amava.

O caso levanta novamente o debate sobre os riscos dos esportes radicais, especialmente quando praticados em locais sem infraestrutura de segurança adequada. Apesar da popularidade crescente do highline no Brasil, especialistas reforçam a importância de equipamentos certificados, ancoragens confiáveis e acompanhamento técnico para evitar tragédias como essa.