TV Jovem Pan é barrada para fazer transmissão da posse de Lula

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), se reuniu com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), na quinta-feira 22, e decidiram barrar a TV Jovem Pan para a transmissão da posse do petista, no dia 1º de janeiro de 2023.

O local reservado a TV Jovem Pan para posicionar as câmeras e equipamentos, como o link de externa etc., na Esplanada foi cedido para a EBC, conhecida como “TV Lula” na sua fundação.

Desde a posse de Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto após o regime militar no Brasil, a transmissão da posse presidencial é feita por grupos de emissoras, conhecido como ‘pool’.

O espaço da Esplanada dos Ministérios é dividido entre as diversas emissoras do pool, cada uma delas utilizando respectivamente seus equipamentos e equipes jornalísticas, que se integram em uma transmissão única.

A decisão coloca a Jovem Pan, conhecida pelo posicionamento antagônico aos petistas, fora do pool de transmissão. Ela começa no Espaço Cultural da República, início da Esplanada, onde a primeira emissora posiciona suas câmeras. À medida que o presidente eleito se aproxima da Praças dos Três Poderes, as emissoras acompanham o trajeto até a chegada do presidente no Palácio do Planalto e o recebimento da faixa presidencial.

