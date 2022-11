Último eclipse da Lua de 2022 acontecerá na manhã desta terça-feira (7)

Agência Brasil

O último eclipse da Lua deste ano acontece nesta terça-feira (8) por volta das 5h da manhã. Infelizmente, a fase parcial será vista apenas mais a oeste do Brasil, a partir dos estados do Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já fenômeno total só poderá ser visto no extremo oeste do Acre e por poucos minutos.

O eclipse da Lua tem três fases. A primeira é a penumbral, quando ela entra numa sombra que ainda recebe um pouco de luz do Sol. A segunda fase é o eclipse parcial, quando parte da Lua começa a ser encoberta pela umbra, a sombra totalmente escura.

Por fim, na fase total, a Lua entra completamente na umbra e fica com a cor vermelha. A astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, explica que o tom avermelhado surge quando a luz passa pela atmosfera da Terra.

O Observatório Nacional fará uma transmissão ao vivo em seu canal do Youtube a partir das 5h30 da manhã, no horário de Brasília, para mostrar o eclipse em tempo real.

O próximo eclipse total da Lua deve ocorrer só em março de 2025.