Últimos dias para se inscrever na Prova Nacional Docente 2025; veja quem pode participar

Notícias do Brasil – As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) já estão abertas e seguem até esta sexta-feira, 25 de julho. Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

No momento da inscrição, o participante deve preencher seus dados, escolher o município onde deseja realizar a prova e confirmar a participação. Também é possível, durante esse período, solicitar atendimento especializado — destinado, por exemplo, a pessoas com deficiência (PCDs), gestantes e lactantes — e o uso de nome social para pessoas trans. Esses pedidos devem ser feitos no ato da inscrição.

A taxa de inscrição é de R$ 85, com pagamento até o dia 31 de julho, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU – Cobrança). O pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas, aplicativos bancários ou via Pix, utilizando o QR code impresso no boleto. Para quem solicitou isenção da taxa, os resultados já estão disponíveis na Página do Participante da PND, mediante login na conta Gov.br.

Podem participar da prova:

Estudantes que concluem cursos de licenciatura em 2025 e estejam inscritos no Enade 2025;

Profissionais já formados em licenciatura, interessados em disputar vagas em concursos públicos de redes estaduais, municipais e do Distrito Federal que tenham aderido à PND.

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em 2024, com o objetivo de valorizar o magistério e incentivar a entrada de novos docentes nas redes públicas de ensino. A prova, aplicada nacionalmente, não substitui os concursos públicos, mas pode ser usada como etapa única ou complementar, conforme o edital de cada rede de ensino. Etapas adicionais, como provas práticas e análise de títulos, também podem ser exigidas.

CRONOGRAMA DA PND 2025: