Urgente: TRF-4 decide afastar juiz da Lava Jato Eduardo Appio por suspeita de ameaçar filho de desembargador

O Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu afastar nesta segunda-feira (22) o juiz titular da Operação Lava Jato no Paraná, Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal de Curitiba.

A decisão atende a uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli, que afirmou que o filho dele, João Eduardo Barreto Malucelli, recebeu uma ligação telefônica com “ameaças”, de um número bloqueado. A pessoa que fez a chamada se identificou como servidor da área de saúde da Justiça Federal e se apresentou como Fernando Gonçalves Pinheiro.

Apesar disso, segundo a decisão, não existe nenhum servidor com o nome de Fernando Gonçalves Pinheiro na Justiça Federal da 4ª Região.

De acordo com o Conselho do TRF-4, há indícios de que o Appio tenha feito o telefonema para o filho de Marcelo Malucelli. O juiz terá 15 dias para apresentar defesa.

O relatório do conselho aponta que há “muita semelhança entre a voz do interlocutor da ligação telefônica suspeita e a do juiz federal Eduardo Fernando Appio, tendo então a Presidência do TRF4 e a Corregedoria Regional noticiado esses fatos à Polícia Federal e solicitado realização de perícia para comparação do interlocutor da ligação suspeita com aquele magistrado federal”.

Lulista

Admirador do presidente Lula (PT), tendo mesmo doado para sua campanha no ano passado, Appio revogou o mandado de prisão para incluir Tacla Durán no programa federal de testemunhas protegidas, após o advogado ressuscitar o suposto caso de extorsão envolvendo Sergio Moro (União Brasil) e Deltan Dallagnol (Podemos).

Mais cedo nesta segunda, sem relação com o caso Tacla Durán, Appio assumiu que assinava no sistema eletrônico da Justiça federal como LUL22 em ato de militância.

Ele também revelou como pretende apagar todo o legado da Operação Lava Jato, a partir de um caso de suposto grampo na cela do doleiro Alberto Yousseff em 2014.

Redação AM POST*