Urologista retira 35 pedras da bexiga de homem que bebia 3 litros de refrigerante por dia

Notícias do Brasil – Um vídeo publicado pelo urologista Thales Franco de Andrade ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar a retirada de impressionantes 35 pedras da bexiga de um único paciente. O procedimento foi realizado no Hospital Municipal de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, em abril, e já ultrapassa 8 milhões de visualizações no Instagram.

Nas imagens, o médico aparece ao lado do paciente segurando um recipiente repleto de cálculos. Em tom de alerta, o urologista questiona o paciente sobre seu consumo diário de refrigerante, e ouve a resposta: “De 2 a 3 litros por dia”.

A postagem reacendeu o debate sobre os riscos do consumo excessivo de refrigerantes, especialmente os ricos em ácido fosfórico e açúcar, substâncias que favorecem a formação de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e na bexiga. “A baixa ingestão de água, combinada à acidificação urinária e ao aumento da excreção de cálcio e oxalato, eleva significativamente o risco de pedras”, explicou o médico na legenda.

Como surgem os cálculos renais?

As pedras nos rins e bexiga surgem a partir de um desequilíbrio entre líquidos e sais na urina. Com pouca hidratação, essas substâncias se concentram e se cristalizam. Fatores como excesso de proteína animal, vitamina C em demasia, e predisposição genética também aumentam os riscos.

A dor provocada é intensa e pode irradiar das costas para a região genital. Outros sintomas incluem sangue na urina, náuseas, vômitos, febre e até obstrução do fluxo urinário. Para evitar o problema, a hidratação constante é essencial.