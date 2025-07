Uso da internet por idosos quase quadruplica em oito anos no Brasil

Notícias do Brasil – O acesso à internet entre os idosos brasileiros aumentou quase quatro vezes em apenas oito anos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais que utilizam a rede subiu de 6,5 milhões em 2016 para 24,5 milhões em 2024 — um salto de 278%.

Em termos percentuais, isso significa que o acesso entre os idosos passou de 44,8% para 69,8% no período. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (24), mostra que essa faixa etária segue sendo a que menos acessa a internet, mas é também uma das que mais cresceu.

Segundo o analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto Fontes, o avanço está ligado à digitalização crescente da vida cotidiana. “Muitos serviços, formas de comunicação e até oportunidades de trabalho passam pela internet. É natural que o uso tenha aumentado entre os idosos”, explicou.

Entre os que acessam a rede, 87,9% afirmaram usá-la diariamente. No total, o Brasil registrou 168 milhões de pessoas conectadas em 2024 — ou 89,1% da população com 10 anos ou mais.

O celular segue como principal meio de acesso, sendo usado por 98,8% dos usuários. Já os computadores perderam espaço: em 2016, 63,2% acessavam a internet por PCs ou notebooks; em 2024, essa taxa caiu para 33,4%. Por outro lado, o uso da televisão para acessar a internet cresceu e ultrapassou a marca de 53%.

A pesquisa também mostrou que 93,6% dos domicílios têm acesso à internet, com disparidades entre áreas urbanas (94,7%) e rurais (84,8%). Mesmo assim, a diferença entre moradores de cidades e do campo diminuiu significativamente: o uso da internet entre os que vivem em áreas rurais subiu de 33,9% para 81% entre 2016 e 2024.

Outro dado em destaque é o crescimento da chamada “internet das coisas”: o número de lares com dispositivos inteligentes (como câmeras, lâmpadas e aparelhos de som conectados) passou de 14,3% em 2022 para 18,1% em 2024.

A pesquisa do IBGE foi realizada no último trimestre de 2024 e ouviu moradores sobre seus hábitos de uso da internet nos 90 dias anteriores à coleta dos dados.