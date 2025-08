USP estima 37 mil pessoas em manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista

Notícias do Brasil – Avenida Paulista, no centro de São Paulo, foi palco neste domingo (3) de uma manifestação organizada pelo pastor Silas Malafaia em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com estimativa do Monitor do Debate Público no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), cerca de 37,6 mil pessoas participaram do ato.

O levantamento foi realizado a partir da análise de imagens aéreas feitas em diferentes momentos da manifestação. Segundo os pesquisadores, a margem de erro da estimativa é de 12%, o que indica que o número real de participantes pode variar entre 33,1 mil e 42,1 mil pessoas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Alfredo Nascimento ajudou Bolsonaro em 2018 com material de campanha, revela Sérgio Kruke durante ato em Manaus

A mobilização reuniu apoiadores de Bolsonaro em defesa de pautas políticas e críticas ao atual governo federal. O evento aconteceu de forma pacífica e foi acompanhado por equipes de segurança.

A estimativa foi divulgada pelo Estadão com base nos dados fornecidos pela equipe da USP. A manifestação faz parte de uma série de atos que têm sido realizados por setores ligados à direita em diversas capitais do país.