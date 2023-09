Usuário de drogas é baleado após tentar roubar arma e celular de seguranças

Um usuário de drogas frequentador da Cracolândia, no centro de São Paulo, foi baleado no fim da tarde de quarta-feira, 20, após tentar roubar o celular e a arma de seguranças privados que estavam em um carro na região, segundo a Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, também no centro.

A Polícia Militar informou que o indivíduo, cuja idade não foi divulgada, tentou roubar um celular que estava no painel de um veículo pertencente a uma equipe de segurança particular armada. Ao que parece, ele não estava ciente de que se tratava de um automóvel de segurança privada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o relato da ocorrência, assim que percebeu que os ocupantes do veículo estavam armados, o homem também teria tentado tomar a arma de fogo de um dos seguranças particulares. Este, por sua vez, se defendeu do assalto e efetuou um disparo, de acordo com a Polícia Militar.

O caso teria ocorrido próximo ao cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, ponto que tem sido frequentemente ocupado nos últimos meses pelo “fluxo” (nome dado à aglomeração de usuários de droga em cenas de uso).

Baleado, o homem foi levado para a Santa Casa de São Paulo. A Polícia Militar não especificou onde ele foi atingido e qual é seu estado de saúde. O caso foi registrado no 77º DP (Distrito Policial) e encaminhado ao 3º DP, que agora apura a ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo