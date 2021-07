Vacinada com 2 doses de CoronaVac, veterinária frauda sistema e recebe dose única da Janssen

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A veterinária Jussara Sonner vacinada com as duas doses da CoronaVac em São Paulo, em março deste ano, divulgou nas redes sociais que fraudou o sistema de imunização para ser vacinada com o imunizante da Janssen.

Ela disse na postagem que não estava se sentindo protegida com a CoronaVac, foi a outro posto de vacinação e se imunizou novamente.

No Facebook de Jussara, é possível encontrar publicações feitas em 9 de fevereiro e 2 março que mostram que ela tomou duas doses da CoronaVac na UBS Vila Fátima, em Guarulhos.

No dia 30 de junho, ela se vacinou novamente com a dose única da Janssen, em outra unidade de saúde. Nas postagens, Jussara ainda zombou do sistema de saúde, afirmando que não havia computador na UBS.

“Fui em um bairro meio que de favela em Guarulhos, onde não havia computadores para verificação online. Uma sorte! Anotaram meus dados numa folha timbrada. Quando cair no sistema será tarde demais”, escreveu ela nas redes sociais.

O caso foi denunciado no Ministério Público de São Paulo por meio do portal “Fura-fila da vacina”. O MPSP afirmou que a denúncia foi recebida e encaminhada para a Promotoria de Justiça.