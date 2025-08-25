A notícia que atravessa o Brasil!

Valdemar aposta em Trump e vê chance de Bolsonaro voltar em 2026

Presidente do PL diz que ex-presidente pode reverter inelegibilidade e cita Tarcísio como sucessor natural.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 13:53

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25/8) que a “única chance” de a direita voltar ao poder em 2026 depende do apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, Trump não permitirá que o Brasil “vire um país de esquerda” e já pressiona governos como o da Venezuela.

Apesar da inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Valdemar acredita que o ex-presidente ainda pode concorrer. Ele disse esperar uma absolvição no processo sobre a trama golpista em andamento no STF e, em seguida, recorrer ao TSE para reverter a punição.

“Bolsonaro tem grandes chances de ser presidente”, declarou o dirigente durante o seminário Brasil Hoje, organizado pelo grupo Esfera em São Paulo.

Valdemar também destacou que, caso Bolsonaro permaneça impedido de disputar, será ele quem indicará os nomes da direita para a corrida presidencial. Nesse cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é visto como o favorito.

Segundo o presidente do PL, Tarcísio teria sinalizado que ingressará na legenda se for o escolhido de Bolsonaro. “Ele falou isso na frente de cinco governadores”, relatou.

