Valdemar Costa Neto defende ocupação da Câmara em nota: “manifestação pacífica e legítima”

Notícias do Brasil – O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, defendeu neste sábado (9) a ocupação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição, classificando o ato como uma “manifestação pacífica e legítima”.

A ação ocorreu entre terça (5) e quarta-feira (6), perdurando por mais de 30 horas. Segundo Costa Neto, os deputados agiram para “resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia” e reafirmar a “autonomia entre os Poderes”.

A ocupação culminou no envio de representações à Corregedoria da Câmara. A Mesa Diretora, liderada por Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou pedidos de suspensão de 14 deputados — 13 do PL e 1 do Novo — por quebra de decoro parlamentar e invasão de espaço restrito à Mesa. Entre os citados estão nomes como Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP).

A Corregedoria terá até 48 horas para emitir parecer, que poderá recomendar sanções que vão desde advertência até suspensão do mandato por até seis meses. Depois, os casos serão analisados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Valdemar ressaltou sua confiança no devido processo legal e nas instâncias competentes da Câmara para reconhecer a legitimidade dos atos realizados.