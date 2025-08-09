A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Valdemar Costa Neto defende ocupação da Câmara em nota: “manifestação pacífica e legítima”

A ação ocorreu entre terça (5) e quarta-feira (6), perdurando por mais de 30 horas.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 20:25

Notícias do Brasil  – O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, defendeu neste sábado (9) a ocupação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição, classificando o ato como uma “manifestação pacífica e legítima”.

PUBLICIDADE

A ação ocorreu entre terça (5) e quarta-feira (6), perdurando por mais de 30 horas. Segundo Costa Neto, os deputados agiram para “resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia” e reafirmar a “autonomia entre os Poderes”.

Leia mais: Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

PUBLICIDADE

A ocupação culminou no envio de representações à Corregedoria da Câmara. A Mesa Diretora, liderada por Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou pedidos de suspensão de 14 deputados — 13 do PL e 1 do Novo — por quebra de decoro parlamentar e invasão de espaço restrito à Mesa. Entre os citados estão nomes como Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP).

A Corregedoria terá até 48 horas para emitir parecer, que poderá recomendar sanções que vão desde advertência até suspensão do mandato por até seis meses. Depois, os casos serão analisados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Valdemar ressaltou sua confiança no devido processo legal e nas instâncias competentes da Câmara para reconhecer a legitimidade dos atos realizados.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso no Amazonas após destruir carro a tiros e matar cão de uma família

há 22 minutos

Amazonas

Amazonense Dante Castro brilha na semifinal do “Pequenos Gênios” no Domingão com Huck

Inspirado por amigos que já participaram da atração, Dante se inscreveu com o incentivo da mãe e foi selecionado em abril deste ano.

há 57 minutos

Amazonas

Carreta da Saúde da Mulher em Manacapuru realizará mais de 500 exames gratuitos

Desde 2023, as Carretas da Saúde já realizaram mais de 70 mil atendimentos em todo o estado.

há 1 hora

Brasil

Receita Federal retroativa de impostos sobre apostas pode gerar R$ 12,6 bilhões em arrecadação

O Ministério da Fazenda confirmou a existência do grupo de trabalho.

há 2 horas

Mundo

Representante da Casa Branca diz que Moraes destruiu relação entre Brasil e EUA: “usurpou o poder ditatorial”

Christopher andau afirmou que a conduta do ministro tem contribuído para um distanciamento das relações históricas entre os dois países.

há 2 horas