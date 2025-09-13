Valdemar Costa Neto pede respeito à decisão do STF, mas critica apoio de Lula à Corte

Notícias do Brasil – O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comentou neste sábado (13) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, embora a decisão deva ser respeitada, há uma relação problemática entre a Corte e o governo Lula.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de 124 dias-multa, por liderar um plano de golpe de Estado ligado aos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF, durante julgamento realizado na última quinta-feira (11). O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a pena tem caráter pedagógico, a fim de desencorajar novas ameaças à democracia e reforçar a proteção ao Estado de Direito.

PUBLICIDADE

Valdemar declarou que a determinação deve ser acatada, mas fez críticas:

“O grande problema é o seguinte: o Supremo decidiu, nós temos que respeitar. Mas o Supremo só está fazendo isso porque tem apoio do governo, o Lula está do lado deles. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos”.

Ele também afirmou que, em sua visão, o STF tem extrapolado em alguns julgamentos, o que só seria possível devido ao respaldo político. Para o líder do PL, a solução seria conquistar maioria parlamentar:

“Isso é o que nos mata. Nós vamos ter que chegar ao poder no ano que vem, conquistar a maioria no Senado e na Câmara. Pode ter certeza que vamos conseguir mudar esse quadro”.

As declarações foram dadas em São Paulo, durante o “Rocas Festival – Pista Central”, evento que reuniu empresários e lideranças políticas, entre elas o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab (PSD).