Vaqueiro morre após sofrer queda durante vaquejada, assista

Notícias do Brasil – Um acidente fatal marcou a tradicional vaquejada de Surubim, no Agreste de Pernambuco, na sexta-feira (19/9). O vaqueiro Mãozinha Xavier, de 60 anos, perdeu a vida depois de cair do cavalo e bater a cabeça contra um muro da pista do Parque J. Galdino, sede da edição 2025 do torneio.

Imagens gravadas por espectadores mostram o momento em que o competidor derruba um boi e tenta se apoiar no pescoço do cavalo. Na sequência, o animal faz uma curva brusca, provocando a queda do vaqueiro, que atinge violentamente um dos muros laterais.

Mãozinha chegou a receber atendimento de emergência, mas os ferimentos foram graves, incluindo o impacto direto na cabeça, e ele não resistiu.

Conhecido no meio da vaquejada pela dedicação e pelo prestígio entre colegas, Mãozinha Xavier era considerado um dos participantes mais respeitados da região. A organização do Parque J. Galdino lamentou a perda e destacou a trajetória do vaqueiro no esporte.