Vaza áudio do deputado Mamãe Falei comentando sobre mulheres ucranianas em meio à guerra: ‘fáceis porque são pobres’

Redação AM POST

O vazamento de um áudio do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) causou polêmica nesta sexta-feira (4) e mobiliza a cúpula do MBL (Movimento Brasil Livre) e a do Podemos, partido ao qual ele é afiliado.

O deputado, conhecido como Mamãe Falei, afirma na gravação que as mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”. A mensagem teria sido enviada em viagem à Ucrânia, na qual o deputado afirma ter atuado para auxiliar a população do país invadido pela Rússia.

A divulgação do áudio provoca reações no mundo político. Arthur do Val é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, partido em que o ex-juiz Sergio Moro aparece como pré-candidato à Presidência da República. Nas redes sociais, Moro afirmou nesta sexta lamentar e repudiar as declarações e que jamais dividirá palanque com pessoas “com esse tipo de comportamento”.

Veja alguns trechos do áudio transcrito:

"Detalhe, hein, mano, elas olham. E vou te dizer: são fáceis porque são pobres.". "Mano, eu tô mal. Eu passei agora por quatro barreiras alfandegárias. Duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra você eu contei: são 12 policiais deusas. Mas deusas que você casa e faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal. Eu não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas que você, mano, nem se te dizer, se ela cagar você limpa o cu dela com a língua. Assim que essa guerra passar vou voltar para cá.". "Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteia a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro, eu nunca na minha vida vi nada parecido em termos de mina bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila sei lá, eu tô sem palavras. Sei lá de 200 metros ou mais e só deusa. É sem noção, cara, é inacreditável, é fora de série. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui. Eu tô triste porque é inacreditável. ". "Você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você vai para as cidades normais, porque aí você pega as minas no mercado, na padaria. A recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui é… E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Realmente é outro mundo."