Vazamento de dados do Pix expõe informações de mais de 11 milhões de brasileiros

Notícias do Brasil – O Banco Central (BC) confirmou nesta quinta-feira (24) que o vazamento de dados no sistema Sisbajud, operado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), comprometeu 46.893.242 chaves Pix pertencentes a 11.003.398 pessoas físicas. O incidente ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho, e segundo as autoridades, foi prontamente corrigido.

Os dados foram acessados indevidamente por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), uma plataforma que integra juízes e o BC para o cumprimento de decisões judiciais envolvendo informações financeiras.

Foram expostos os seguintes dados cadastrais: nome completo, CPF, banco e agência vinculados à conta, número e tipo da conta, chave Pix, situação da chave, além das datas de criação e exclusão da chave. Esses dados vão além das informações inicialmente divulgadas, que incluíam apenas nome, chave Pix e dados bancários básicos.

Apesar do volume expressivo, o BC e o CNJ garantem que não houve exposição de dados sensíveis, como senhas, extratos ou informações sigilosas relacionadas ao saldo ou movimentação financeira.

O CNJ informou que disponibilizará em breve uma ferramenta online para que os cidadãos possam verificar se foram impactados. O canal será exclusivo no site oficial do órgão (www.cnj.jus.br) e não haverá contato via e-mail, mensagens ou ligações.

O BC frisou que, embora o vazamento represente baixo risco de fraude, optou por divulgar o caso em respeito ao princípio da transparência.