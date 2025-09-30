A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Vazamento de óleo no Aeroporto Santos Dumont provoca atrasos de voos no Rio

A área afetada é fundamental para as operações, pois serve tanto para a frenagem das aeronaves durante o pouso quanto para a decolagem.

Por Fernanda Pereira

30/09/2025 às 10:25

Vazamento de óleo no Aeroporto Santos Dumont provoca atrasos de voos no Rio

Foto: Reprodução/TV Globo

Notícias do Brasil – Um vazamento de óleo na pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, causou transtornos para passageiros e atrasos em voos na manhã desta terça-feira (30). O incidente aconteceu durante a madrugada, quando um veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira da pista.

A área afetada é fundamental para as operações, pois serve tanto para a frenagem das aeronaves durante o pouso quanto para a decolagem. Equipes de manutenção trabalharam intensamente por volta das 7h30, utilizando mangueiras, sabão e esfregões, para garantir que a pista estivesse segura para o tráfego aéreo.

Embora o aeroporto não tenha sido oficialmente fechado, a administração suspendeu temporariamente pousos e decolagens até que a limpeza fosse concluída. Caso os trabalhos fossem finalizados no tempo previsto, a pista poderia ser reaberta por volta das 8h.

Leia mais em: Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada

O incidente afetou voos com destinos como São Paulo e Campinas. Sete aeronaves que originalmente partiram do Santos Dumont foram redirecionadas para o Aeroporto do Galeão. No total, cerca de dez decolagens registraram atrasos e uma companhia aérea cancelou uma viagem. Passageiros enfrentaram filas longas enquanto aguardavam a liberação dos embarques.

Segundo a administração do aeroporto, a situação está sendo normalizada, e não há previsão de novos cancelamentos ou atrasos adicionais no cronograma de voos.

