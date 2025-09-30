Vazamento em veículo de manutenção fecha aeroporto Santos Dumont e mais de 160 voos cancelados e 14 desviados

Notícias do Brasil – A pista do Aeroporto Santos Dumont foi liberada para pousos e decolagens às 17h25 desta terça-feira (30), após permanecer com a movimentação suspensa desde as primeiras horas do dia. A interrupção ocorreu por causa de um vazamento de óleo provocado por um veículo utilizado em manutenção preventiva da pista.

PUBLICIDADE

Para reduzir os impactos operacionais, a Infraero informou que estenderá o horário de operação do terminal a fim de auxiliar na regularização dos voos. O horário regular de funcionamento do aeroporto é das 6h às 23h. Durante a suspensão, mais de 160 chegadas e partidas foram canceladas e 14 voos precisaram ser desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

O incidente ocorreu na madrugada, por volta das 3h. Imediatamente após a ocorrência, equipes iniciaram o processo de limpeza da pista, que só foi concluído na tarde desta terça-feira. Segundo a administradora, o veículo envolvido é um caminhão “desemborrachador”, empregado em procedimento rotineiro, previsto em normativos da aviação civil para manter as condições de aderência do pavimento.

PUBLICIDADE

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

A Infraero destacou ainda que o veículo não transportava combustível. O óleo derramado era do motor do próprio equipamento. Em nota, a empresa explicou que, logo após o vazamento, houve a retirada do veículo e o início da limpeza com produto específico — desengraxante biodegradável — aplicado em conjunto com água dos Carros Contraincêndio, que possuem jatos de alta pressão.

Com a reabertura às 17h25 e a ampliação excepcional do horário de operação, a expectativa é de normalização gradual da malha aérea ao longo da noite, enquanto companhias e passageiros reorganizam conexões e itinerários afetados pela suspensão temporária.