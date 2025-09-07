A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Veiculo militar desgovernado atropela pedestres no desfile de 7 de Setembro e deixa idosa em estado grave

Acidente com jipe militar antigo deixa quatro feridos em desfile de 7 de Setembro em Brusque.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 17:16

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um grave acidente marcou o desfile cívico de 7 de Setembro na manhã deste domingo na avenida Beira Rio, em Brusque.

PUBLICIDADE

Um jipe militar antigo, conduzido por um entusiasta de veículos, perdeu os freios e atingiu quatro pessoas que acompanhavam o evento.

Entre os feridos está uma idosa de 75 anos, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital. Uma mulher de 37 anos sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico.

PUBLICIDADE

Uma adolescente de 14 anos teve escoriações, mas não precisou ser internada. Uma criança de 1 ano e 8 meses, que estava no colo da mulher de 37 anos, saiu ilesa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local do acidente. A Prefeitura de Brusque informou que oferece total apoio às vítimas e suas famílias.

Destacou ainda que o veículo envolvido não fazia parte do Tiro de Guerra nem da frota municipal.

PUBLICIDADE

O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, confirmou que o motorista permaneceu no local.

LEIA MAIS: Público lota Mangueirão em celebração à música amazonense no Passo a Paço

Caso as vítimas façam denúncia formal, o condutor poderá responder por lesão corporal culposa. Um boletim de ocorrência foi registrado para investigar as circunstâncias do acidente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Tarcísio chama Moraes de tirano e cobra Hugo Motta por votação de “anistia ampla”

Manifestantes bolsonaristas se mobilizam na Avenida Paulista em defesa da anistia.

há 1 hora

Brasil

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, promete “dar um jeito” no senador Romário ao chegar em Brasília

Valdemar Costa Neto enfrenta críticas a Romário em ato bolsonarista na Paulista.

há 2 horas

Manaus

Governo do Amazonas marca presença no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Manaus

Evento aconteceu na manhã deste domingo (07/09), com a presença de efetivo da Segurança do Amazonas.

há 2 horas

Manaus

Rap nacional e amazônico embalam público no palco Alfândega do #SouManaus 2025

Festival celebra o rap nacional e regional com BK, Lucas Moura e artistas manauaras no palco Alfândega, reforçando a diversidade musical do #SouManaus.

há 3 horas

Manaus

Público lota Mangueirão em celebração à música amazonense no Passo a Paço

Festival exalta a força da cultura amazonense e transforma o palco Mangueirão em vitrine para artistas locais.

há 3 horas