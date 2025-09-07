Veiculo militar desgovernado atropela pedestres no desfile de 7 de Setembro e deixa idosa em estado grave

Notícias do Brasil – Um grave acidente marcou o desfile cívico de 7 de Setembro na manhã deste domingo na avenida Beira Rio, em Brusque.

Um jipe militar antigo, conduzido por um entusiasta de veículos, perdeu os freios e atingiu quatro pessoas que acompanhavam o evento.

Entre os feridos está uma idosa de 75 anos, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital. Uma mulher de 37 anos sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico.

Uma adolescente de 14 anos teve escoriações, mas não precisou ser internada. Uma criança de 1 ano e 8 meses, que estava no colo da mulher de 37 anos, saiu ilesa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local do acidente. A Prefeitura de Brusque informou que oferece total apoio às vítimas e suas famílias.

Destacou ainda que o veículo envolvido não fazia parte do Tiro de Guerra nem da frota municipal.

O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, confirmou que o motorista permaneceu no local.

Caso as vítimas façam denúncia formal, o condutor poderá responder por lesão corporal culposa. Um boletim de ocorrência foi registrado para investigar as circunstâncias do acidente.