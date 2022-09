Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quarta-feira (7)

Agência Brasil

No dia em que se comemora o Bicentenário da Independência do Brasil, maioria dos presidenciáveis têm agendas em eventos referentes ao 7 de setembro. Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (7):

Ciro Gomes (PDT): em Mariana (MG), tem encontro com o arcebispo Dom Ailton José dos Santos, na Arquidiocese de Mariana, às 10h. Em Ouro Preto (MG), acompanha as movimentações pelo dia 7 de setembro e entra ao vivo pela CiroTV, ao longo da tarde.

Constituinte Eymael (DC): se reúne com equipe de campanha pela manhã.

Felipe D’Ávila (Novo): tem agenda em São Paulo (SP), à tarde. Faz panfletaço, às 15h, no Parque da Independência e participa, às 16h, da solenidade de reabertura do Museu do Ipiranga.

Jair Bolsonaro (PL): não divulgou sua agenda.

Léo Péricles (UP): participa do Grito dos Excluídos, na Praça da Sé, às 10h, em São Paulo (SP).

Lula (PT): não terá agenda de campanha.

Pablo Marçal (Pros): não divulgou sua agenda.

Padre Kelmon (PTB): não divulgou sua agenda.

Simone Tebet (MDB): em Jaguariúna (SP), visita a Fazenda da Barra, às 10h, e o Centro de Educação Municipal Ambiental (Cema), às 11h.

Sofia Manzano (PCB): participa, às 10h, do Grito dos Excluídos, na esquina da Rua Presidente Vargas com Uruguaiana, no Rio de Janeiro (RJ)

Soraya Thronicke (União): pela manhã, em Embu das Artes (SP), faz caminhada e corpo a corpo com eleitores no Parque Francisco Rizzo, além de visitar a feira de artesanato da cidade, às 9h. À tarde, em São Paulo (SP), visita o novo Museu do Ipiranga, às 16h. À noite, tem encontro com jovens para discussão do tema “Democracia e Liberdade”, no comitê de campanha na capital paulista, às 18h.

Vera Lucia (PSTU): participa, às 9h, Grito dos Excluídos, na Praça da Sé, em São Paulo (SP). Às 19h, participa de live sobre a Independência em suas redes sociais.