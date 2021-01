Veja aqui os jogos de azar mais antigos!

Conhecer melhor quais são os jogos de azar mais antigos é o primeiro passo para começar a se render a esse universo. Na verdade, os jogos de azar fazem parte da nossa cultura e imaginário a bastante tempo, sabia? Assim, os cassinos online disponibilizam esses jogos ainda hoje!

Quem nunca pensou, nem que por um segundo, em ganhar uma bolada no cassino? A mínima possibilidade de transformar definitivamente a vida financeira em apenas um lance é algo bem recorrente. E, isso tanto é verdade que, muitas pessoas, renovam esse hábito todas as semanas.

E, o melhor é que possibilidades legais não faltam por aí. Ou seja, para quem gosta de manter a crença em sua sorte, é um prato cheio. Confira nesse conteúdo agora mesmo!

Jogos de azar mais antigos e o Brasil

Logicamente, nem todo mundo pensa em testar essa mesma sorte em modalidades legais de jogos. Um bom exemplo disse é o jogo do bicho, que é um dos mais populares em todo país. E, isso ajuda a entender um pouco a nossa relação com os jogos de uma maneira geral. O fato é que os jogos de azar acabam marcando a história do Brasil e, isso inclui também as mais antigas.

E, para que você possa entender isso, o melhor caminho é apostar – entretanto, vamos apostar em fatos históricos! Diante disso, confira mais aspectos sobre esse tema que desperta tanta curiosidade!

Os jogos de azar mais antigos: uma viagem no tempo!

Um dos jogos de azar mais antigos foi identificado por arqueólogos no comecinho do século XX. A descoberta permitiu remontar à civilização antiga suméria. Eles são conhecidos por terem conseguido dominar a região da Mesopotâmia. Isso ocorreu entre 3500 a.C e 2500 d.C. Ou seja, faz muito tempo! Isso permite provar como os jogos desse estilo estão conosco a muito tempo de fato.

O jogo descoberto era composto por um grupo de dados. Entretanto, esses dados apresentavam um formato piramidal. Eles também eram confeccionados com ossos provenientes de animais.

Além disso, os dados apresentavam símbolos diferentes talhados em todos os lados. A percepção é que a combinação desses símbolos tinha como objetivo formar uma espécie de escala de valor. Portanto, isso poderia definir o ganhador da rodada.

A Roma Antiga e um histórico de jogos de azar

Muitas pessoas não sabem, mas, os jogos de azar também eram uma marca extremamente forte na Roma Antiga. Entre 55 e 120 d.C há diversos relatos históricos que apresentam um jogo de dados muito popular entre os romanos. O jogo era chamado de “razar”.

Além disso, o jogo somente poderia ser finalizado quando os oponentes apostassem seus últimos pertences. Isso quer dizer que o final somente seria consumado diante da falência dos perdedores.

De fato, levando em conta o perfil dos jogos que conhecemos hoje, o critério é bem radical. Embora, o vício nesses jogos possa acabar levando ao mesmo resultado até os dias atuais. Hoje em dia o jogo da imagem, o jogo português Ludi Saeculares foi premiado no FIAMP 2012. Um festival celebrado no Canada onde milhares de jogos voltados para o aprendizado concorrem anualmente.

Os jogos antigos e a civilização moderna

Mesmo depois de tanto tempo e, claro, algumas mudanças importantes, ainda nos rendemos a essa atividade! Os jogos de azar mais antigos ajudaram a compor novas modalidades, regras e alternativas!

E, para que isso fosse possível, foram criados os cassinos, que são ambientes focados justamente nesse entretenimento. Por outro lado, atualmente esse tipo de ambiente é totalmente proibido em todo país. Isso fez que com que muitos brasileiros acabassem optando pelo turismo para essa finalidade. Bons exemplos são os cassinos renomados de Las Vegas, Nevada.

E, qual a alternativa?

A tecnologia de fato nos aproxima do que aparentemente soa tão distante! Por isso, os jogadores brasileiros têm como alento os famosos cassinos online! E, embora esse tipo de jogo ainda seja proibido por aqui, na internet essa regra acaba tendo importantes brechas. O fato é que essas empresas não estão em solo brasileiros, mas sim em países onde o jogo é legalizado.

Ou seja, é totalmente permitido aproveitar o potencial dessas plataformas de maneira segura e divertida. Esses ambientes comportam não apenas jogos populares, como também modalidades mais tecnológicas.

Bons exemplos são:

•Roleta

•Blackjack

•Máquinas caça-níqueis

•Bingo

•Backgammon

Entre muitos outros!

Conclusão

Todos os jogos de cassinos online que podem ser acessados são baseados em modalidades famosas! E, esses jogos tradicionais são inspirados nos jogos de azar mais antigos. Ou seja, você não somente pode se divertir muito como também aproveitar sua sorte para conquistar ótimos prêmios!