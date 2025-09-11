A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Veja como está o placar do julgamento de Bolsonaro no STF

O desfecho da análise depende ainda dos votos das ministras Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Por Natan AMPOST

11/09/2025 às 11:09

Notícias do Brasil – O julgamento de Jair Bolsonaro e de aliados acusados de tentativa de golpe segue em andamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e já registra o placar parcial de 2 a 1 pela condenação. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram favoravelmente à condenação, enquanto Luiz Fux divergiu e se posicionou pela absolvição do ex-presidente e dos demais réus.

O desfecho da análise depende ainda dos votos das ministras Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que a definição da maioria ocorra até o fim desta semana, já que estão reservadas mais sessões para a continuidade do julgamento.

Veja placar:

Próximos passos do julgamento

A primeira semana do processo foi dedicada às sustentações orais da Procuradoria-Geral da República (PGR) e das defesas dos oito réus, nos dias 2 e 3 de setembro. Após pedido de Moraes, foram acrescentadas sessões extras para dar continuidade à análise. O calendário prevê reuniões nos dias 11 e 12 de setembro, em dois turnos no último dia.

Cristiano Zanin, atual presidente da Primeira Turma, será o último a votar. Nomeado para o STF em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Zanin ganhou destaque nacional ao atuar como advogado de defesa de Lula na Operação Lava Jato. Sua posição no julgamento é aguardada com atenção, já que pode definir o rumo da decisão.

Recursos possíveis

Caso Bolsonaro e os aliados sejam condenados, ainda poderão recorrer dentro da própria Primeira Turma por meio de embargos de declaração, recurso que serve para esclarecer trechos de uma decisão. No entanto, esse instrumento dificilmente altera o resultado de um julgamento.

Existe também a possibilidade de apresentação de embargos infringentes, recurso que levaria o caso ao plenário do STF. Essa alternativa, no entanto, só se aplica quando há pelo menos dois votos pela absolvição, cenário considerado improvável pelos analistas políticos.

O julgamento é acompanhado de perto em Brasília e repercute em todo o país.

Expectativa para a conclusão

Com a continuidade das sessões nesta semana, a expectativa é que o STF defina a posição majoritária até o dia 12 de setembro. Caso se confirme a condenação, será mais um capítulo decisivo na trajetória política e jurídica de Jair Bolsonaro, que enfrenta diversos processos desde o fim do mandato.

