Veja como falsa prostituta do PCC extorquia clientes casados

PCDF revela modus operandi de criminosos que extorquiam homens na internet.

Por Marcia Jornalist

22/08/2025 às 08:50 - Atualizado em 22/08/2025 às 08:58

Notícias do Brasil – A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em aplicar golpes virtuais em homens que acessavam sites de prostituição.

O grupo se passava por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e utilizava uma falsa garota de programa para atrair e intimidar as vítimas. Na realidade, a “prostituta” era proprietária de um salão de beleza.

Os investigadores da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) descobriram que os criminosos agiam com frieza. Após publicar anúncios falsos em sites de encontros, a mulher da quadrilha contatava os interessados, enviando áudios gravados para dar credibilidade ao “serviço”.

A golpista, identificada como Ketlin Tatiele Santana Amaral, de 23 anos, exigia uma taxa de manutenção do quarto, além de custos com roupas de cama e limpeza, antes do suposto encontro.

Após a transferência, os golpistas se identificavam como cafetões do PCC e, sob ameaças, exigiam quantias adicionais, afirmando que o cliente havia desrespeitado as “regras da facção”.

O uso do nome do PCC explorava o medo e o constrangimento das vítimas, que muitas vezes optavam por continuar pagando em silêncio.

A operação, batizada de Falso Anúncio, ocorreu em 20 de agosto e resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca. A investigação, iniciada em fevereiro, aponta que o grupo atuava em diferentes estados, ampliando sua rede de golpes pela internet.

