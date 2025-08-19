Veja: esposa de vereador flagra marido com amante e arma o maior ‘barraco’

Um episódio inusitado ganhou repercussão neste fim de semana em São Francisco do Sul (SC). O vereador Sidnei Eunézio de Mira, conhecido como Mira da Estiva (MDB), foi flagrado pela própria esposa, Sabrina Ribeiro, na casa de sua assessora de gabinete, Samantha Yamamoto, que também é amiga do casal. A revelação ocorreu no sábado, 18 de agosto, e provocou uma série de desdobramentos em âmbito pessoal e político.

Os acontecimentos

Sabrina, motivada por desconfiança, seguiu o marido depois que ele saiu de casa trajando uniforme de estivador, alegando que iria trabalhar. A investigação pessoal terminou na residência da assessora — local onde Sabrina encontrou o vereador acompanhado da amiga.

Diante da exposição do episódio, Mira da Estiva optou por publicar um vídeo nas redes sociais com uma tentativa de explicação. Em sua versão, o incidente tratou-se de uma situação estritamente privada e não teria nenhuma vinculação com sua atuação pública. Segundo ele, seu veículo apresentou falha, e ele teria ido até a casa de Samantha apenas para buscar algumas ferramentas. Ainda no vídeo, acusa Sabrina de um comportamento descontrolado e relata que ela agrediu a residência, danificando o portão.

Por sua vez, Sabrina Ribeiro também gravou um vídeo de resposta. Ela afirmou ter sido traída e agredida emocionalmente por Mira. “Foi uma das piores noites da minha vida. Estou machucada, emocionalmente abalada, mas não posso mais esconder o que aconteceu”, disse. Sabrina criticou diretamente a justificativa de que o vereador teria ido buscar ferramentas — questionando o tempo que ele ficou na casa da assessora (das 13h30 às 19h), insinuando que seria longo demais para uma busca simples.

Repercussão política e pessoal

O escândalo expôs não apenas questões conjugais delicadas, mas também levantou suspeitas de favorecimento e possível nepotismo, visto que Samantha, além de assessora, era amiga pessoal da esposa. A nomeação dela para o gabinete, ocorrida em maio de 2025, agora está sob escrutínio, dada a proximidade entre os envolvidos.

Além disso, há denúncias de violência doméstica. Segundo relatos de testemunhas e da própria Sabrina, ela teria sido imobilizada durante a discussão, inclusive com a boca tampada — um momento captado em vídeo que viralizou nas redes sociais. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro do caso e realização de exame de corpo de delito.

Notas sobre o vereador

Eleito pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024 com 760 votos, Mira da Estiva é bacharel em Direito e graduado em Gestão Pública. Em seu perfil na Câmara Municipal, ele destacou ter captado mais de R$ 3 milhões em emendas para a cidade.