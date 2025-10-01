A notícia que atravessa o Brasil!

Veja momento em que procurador-geral é executado com tiro na cabeça ao caminhar com cachorro

Vítima foi executada em plena via pública.

Por Marcia Jornalist

01/10/2025 às 08:26

Notícias do Brasil – Na noite de segunda-feira (29/9), o procurador-geral de Aurora, no Cariri do Ceará, José Nanda Bezerra, de 59 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça.

As câmeras de segurança registraram o momento chocante do crime, que ocorreu enquanto ele passeava com seu cachorro e falava ao celular.

As gravações mostram José Nanda, vestido com uma camisa vermelha, sendo surpreendido por um atirador encapuzado ao virar a esquina.

O impacto do disparo é visível, e o vídeo captura o momento em que ele cai no chão, enquanto seu cachorro, alarmado, corre em busca de segurança.

Poucas horas antes do homicídio, Nanda havia participado de uma reunião na prefeitura, levantando questões sobre possíveis motivações para o ataque.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em diligências para esclarecer o caso.

LEIA MAIS: Homem é detido com fuzil e drogas em condomínio no Tarumã, em Manaus

Apesar de ter sido socorrido a um hospital, José Nanda não sobreviveu aos ferimentos.

