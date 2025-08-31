A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o momento da prisão dos suspeitos de invadir e assaltar a casa da ex-mulher de Bolsonaro

A ex-mulher de Bolsonaro foi feita refém junto com os pais durante a ação criminosa.

31/08/2025 às 00:00

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou neste sábado, 30, a prisão de dois suspeitos de terem invadido e assaltado a casa da ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL), em Resende, no interior do Rio. Rogéria Bolsonaro é mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro e chegou a ser feita refém junto com os pais durante a ação, no último domingo, dia 24.

Segundo a Polícia Civil do Rio, a captura dos suspeitos ocorreu na sexta-feira, 29, no bairro Paraíso, em Resende. A prisão foi realizada por agentes da 89ª DP (Resende), após o monitoramento dos veículos utilizados na ação pelos bandidos, identificados a partir de registros de câmeras de segurança. Segundo os agentes, ao menos cinco bandidos participaram da ação, classificada como roubo qualificado.

De acordo com a polícia, a análise das imagens obtidas começou ainda no dia do crime, quando os bandidos deixaram a casa levando um carro da família. Ainda de acordo com os investigadores, os suspeitos seguiram até São Paulo e retornaram a Resende após abandonar o carro roubado.

Além da prisão dos dois suspeitos, os agentes apreenderam um dos carros utilizados no crime, revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e roupas que teriam sido usadas durante a ação.

‘Mais de uma hora de terror’

No dia do crime, Flávio Bolsonaro disse nas redes sociais que sua mãe e seus avós passaram “mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”. Segundo o senador, os criminosos teriam abordado sua mãe querendo saber onde estava o “dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”. Segundo Flávio, os bandidos teriam revirado a casa toda e levado anéis, além do carro de seu avô.

Neste sábado, o senador postou um vídeo que seria do momento em que os dois suspeitos foram presos. As imagens mostram dois homens sendo abordados em cômodos distintos de uma casa. A gravação ainda mostra uma mesa com uma réplica de pistola, um revólver, munição, roupas camufladas, um binóculos e toucas ninja. A Polícia Civil do Rio não divulgou os nomes dos suspeitos presos.

Estadão Conteúdo

