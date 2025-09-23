Veja o momento em que advogada é executada com mais de 20 tiros por pistoleiro

Notícias do Brasil – Na manhã desta segunda-feira (22/9), a advogada criminalista Kamila Rodrigues, de 32 anos, foi brutalmente assassinada no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte.

PUBLICIDADE

O crime, que ocorreu por volta das 7h, foi capturado por câmeras de segurança. As filmagens mostram Kamila se aproximando de um furgão amarelo quando um carro se aproxima e para ao seu lado.

Um homem, vestido com agasalho e capuz, desce do veículo e dispara várias vezes contra ela.

PUBLICIDADE

A perícia revelou que a advogada foi atingida por cerca de 20 tiros, caiu no chão e morreu no local. Após o ataque, o atirador pegou um objeto que estava próximo à vítima e fugiu rapidamente em um carro, que tinha pelo menos mais um suspeito a bordo.

A Polícia Militar isolou a área para permitir a investigação, e a perícia técnica foi acionada para coletar provas. A Polícia Civil de Minas Gerais está liderando a investigação, com o objetivo de identificar os responsáveis e entender a motivação por trás desse crime violento.

LEIA MAIS: Mulher é morta a tiros enquanto voltava para casa em Manaus