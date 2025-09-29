Veja o momento em que empresário agressor é flagrado espancando mulher em plena via pública

Notícias do Brasil – A população de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, está em estado de revolta após um ato de violência registrado no último domingo (28/9).

Vídeos de câmeras de segurança mostram um empresário descendo de uma caminhonete e atacando uma mulher que estava em uma moto estacionada.

As gravações revelam a mulher tentando se defender e fugir, mas ela é derrubada e agredida com socos e chutes. O ataque só termina quando um veículo para nas proximidades e alguém intervém, obrigando o agressor a parar. Após a intervenção, o homem rapidamente retorna à sua caminhonete e deixa o local.

A Polícia Civil informou que irá investigar o incidente para apurar as circunstâncias da agressão e garantir que o autor enfrente as consequências de seus atos.