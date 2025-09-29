A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Veja o momento em que empresário agressor é flagrado espancando mulher em plena via pública

Cenas de brutalidade contra mulher em moto chocam a população local.

Por Marcia Jornalist

29/09/2025 às 08:15 - Atualizado em 29/09/2025 às 08:47

Ver resumo

Notícias do Brasil – A população de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, está em estado de revolta após um ato de violência registrado no último domingo (28/9).

PUBLICIDADE

Vídeos de câmeras de segurança mostram um empresário descendo de uma caminhonete e atacando uma mulher que estava em uma moto estacionada.

As gravações revelam a mulher tentando se defender e fugir, mas ela é derrubada e agredida com socos e chutes. O ataque só termina quando um veículo para nas proximidades e alguém intervém, obrigando o agressor a parar. Após a intervenção, o homem rapidamente retorna à sua caminhonete e deixa o local.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Engenheiro vai a julgamento por invadir a contramão e causar morte de mototaxista em viaduto de Manaus

A Polícia Civil informou que irá investigar o incidente para apurar as circunstâncias da agressão e garantir que o autor enfrente as consequências de seus atos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Alexandre de Moraes será vice-presidente da Corte.

há 30 segundos

Brasil

Garota de programa trans agride homem por se recusar a pagar serviços sexuais: ‘Comeu e não pagou’

Agressão após desentendimento sobre pagamento gerou revolta na profissional do sexo.

há 5 minutos

Brasil

CPMI do INSS ouve empresário do DF e presidente da Conafer

Estimativas apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

há 1 hora

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro após condenação e nega articulação política

Governador afirma que encontro em Brasília foi apenas para prestar solidariedade ao ex-presidente.

há 1 hora

Manaus

Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 2 horas