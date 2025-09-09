A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Veja o momento em que esposa traída arma emboscada e descobre que a melhor amiga tem um caso com seu marido

Vídeo mostra momento em que mulher agride amiga após descobrir traição; caso viraliza nas redes sociais.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 08:31

Notícias do Brasil – Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (8) mostra o instante em que uma mulher, identificada como Bia, agride violentamente a própria amiga após descobrir que ela mantinha um caso com seu marido.

Segundo informações preliminares, Bia fingiu ser o marido e marcou um encontro com a amiga, que acreditava estar prestes a viver uma noite romântica.

Durante a confusão, Bia repetia frases como “Talarica safada!”, enquanto registrava toda a cena para expor a traição nas redes sociais.

A mulher que traiu, a própria Bia, chegou a negar a acusação, chorando ao ser questionada pela amiga traída. A meia da mulher traída perguntou diretamente se Bia havia ficado com o marido dela, mas a acusada negou, mesmo diante das provas e do confronto.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a reação do marido infiel ou se ele foi confrontado pela esposa. O caso gerou grande repercussão, evidenciando conflitos pessoais que acabam expostos publicamente com o uso das redes sociais.

LEIA MAIS: Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

A situação traz à tona questões sobre traição, amizade e os limites da exposição pública em momentos de conflito íntimo. O vídeo está disponível em diversas plataformas e tem sido amplamente comentado nas redes.

