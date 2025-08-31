Veja o momento em que esposa traída flagra marido fazendo sexo com amante em carro

Notícias do Brasil – Um vídeo que ganhou destaque nas redes sociais neste domingo (31) mostra o momento em que uma mulher flagra seu marido, identificado como Wellington, mantendo relações íntimas com outra mulher dentro de um carro. O episódio aconteceu no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a esposa abre a porta do veículo, um Fiat Mobi branco com detalhes em preto, e encontra o marido pelado no banco de trás com a amante.

Sem hesitar, ela ainda cumprimenta a mulher que estava com ele, conhecida popularmente como “talarica”. A reação do homem foi de choque e constrangimento. Sem saber como agir, ele acelerou o carro para tentar sair da situação.

Enquanto o veículo se afastava, a esposa gritava o nome “Wellingtonnnnnn”, demonstrando toda sua revolta e indignação com a cena que presenciou.

O vídeo rapidamente viralizou, repercutindo entre internautas que comentaram sobre o barraco e a traição exposta.

Esse registro chama atenção pela atitude inesperada da mulher, que encarou a situação com firmeza e sem perder a compostura. O caso ressalta também como momentos pessoais podem ser expostos em plataformas digitais, gerando grande repercussão pública.

Até o momento, não há informações oficiais sobre os envolvidos após o ocorrido.