Veja o momento em que esposa traída flagra marido fazendo sexo com amante em carro

Vídeo viral mostra momento em que esposa pega os dois no flagra.

Por Marcia Jornalist

31/08/2025 às 21:45

Notícias do Brasil – Um vídeo que ganhou destaque nas redes sociais neste domingo (31) mostra o momento em que uma mulher flagra seu marido, identificado como Wellington, mantendo relações íntimas com outra mulher dentro de um carro. O episódio aconteceu no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a esposa abre a porta do veículo, um Fiat Mobi branco com detalhes em preto, e encontra o marido pelado no banco de trás com a amante.

Sem hesitar, ela ainda cumprimenta a mulher que estava com ele, conhecida popularmente como “talarica”. A reação do homem foi de choque e constrangimento. Sem saber como agir, ele acelerou o carro para tentar sair da situação.

Enquanto o veículo se afastava, a esposa gritava o nome “Wellingtonnnnnn”, demonstrando toda sua revolta e indignação com a cena que presenciou.

O vídeo rapidamente viralizou, repercutindo entre internautas que comentaram sobre o barraco e a traição exposta.

Esse registro chama atenção pela atitude inesperada da mulher, que encarou a situação com firmeza e sem perder a compostura. O caso ressalta também como momentos pessoais podem ser expostos em plataformas digitais, gerando grande repercussão pública.

LEIA MAIS: Incêndio atinge residência no Japiim, em Manaus; Assista

Até o momento, não há informações oficiais sobre os envolvidos após o ocorrido.

