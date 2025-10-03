A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o momento em que homem leva ripadas violentas do ‘Tribunal do Crime’

Imagens chocantes revelam tortura aplicada por possível facção criminosa; local e motivação do crime ainda são desconhecidos.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 13:00

Notícias do Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais expõe cenas alarmantes de um ‘tribunal do crime’, prática comum entre facções criminosas para punir supostos infratores.

Nas imagens, um homem não identificado aparece sentado no chão, com as mãos sobre uma mesa de plástico, enquanto é brutalmente agredido com ‘ripadas’ dadas por pedaços de madeira.

A gravação, de extrema violência, não indica o local exato onde ocorreu o episódio, nem esclarece a identidade da vítima ou as razões que motivaram a agressão.

O chamado ‘tribunal do crime’ é uma forma de justiça paralela aplicada por organizações criminosas para punir indivíduos acusados de desrespeitar regras internas, contrair dívidas ou invadir áreas sob controle da facção.

Autoridades ainda investigam a veracidade e a origem do vídeo, mas o conteúdo evidencia o clima de terror imposto por esses grupos nas comunidades afetadas.

LEIA MAIS: Operação Face Oculta: R$ 390 mil em espécie e cheques de meio milhão são apreendidos em cofre do vereador Bual em Manaus

A divulgação dessas imagens reforça a preocupação com a segurança pública e a necessidade de ações efetivas no combate ao crime organizado.

