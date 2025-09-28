Veja o momento em que suposto miliciano tem a cabeça estourada a tiros de fuzil

Notícias do Brasil – Na manhã deste sábado, 27, a comunidade de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um ato de violência extrema.

Um homem, identificado como Mimi, que supostamente liderava a cobrança de taxas de comerciantes locais, foi assassinado com múltiplos disparos de fuzil na Rua da Feira.

Os tiros atingiram principalmente a cabeça da vítima, resultando em ferimentos devastadores.

De acordo com informações iniciais, Mimi estava vinculado a um grupo miliciano que opera na região, impondo taxas ilegais em estabelecimentos comerciais.

Ele era uma figura bastante conhecida entre os moradores e comerciantes, o que torna o ataque ainda mais chocante, ocorrendo em uma das áreas mais movimentadas do bairro.

Testemunhas relataram que os agressores chegaram de forma rápida, dispararam sem aviso e logo se evadiram do local. O som dos tiros causou pânico, fazendo com que muitos se jogassem ao chão em busca de segurança.

A Polícia Militar isolou a cena do crime, enquanto a perícia coletou cápsulas de fuzil. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital deram início às investigações e estão em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os responsáveis.

O corpo de Mimi foi enviado ao Instituto Médico Legal, e até o momento, não há suspeitos definidos, embora a disputa entre facções criminosas na área de Sepetiba seja a principal linha de investigação.