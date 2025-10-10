Veja o momento em que ‘Xuruca’ líder do CV em Manaus é morto a tiros em enquanto carregava a filha no colo

Notícias do Brasil – Na noite de quinta-feira (9), Alexandre Araújo Brandão, de 39 anos, foi assassinado a tiros no bairro Campeche, em Florianópolis (SC). Conhecido como “Xuruca do Japiim”, ele era um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV) no Amazonas.

PUBLICIDADE

No momento do ataque, Alexandre segurava a filha, de 1 ano e 8 meses, que também foi baleada e levada em estado grave ao Hospital Infantil Joana de Gusmão.

O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Laura Duarte Prazeres. A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) encontrou Alexandre já sem vida, com várias perfurações de arma de fogo. Testemunhas relataram ouvir cerca de dez disparos e viram um homem em um Fiat Uno vermelho fugindo do local.

PUBLICIDADE

Segundo familiares, Alexandre havia buscado a criança na casa de parentes e solicitado um carro por aplicativo pouco antes do crime. Ele tinha um histórico de atentados, tendo sobrevivido a um ataque em Manaus em julho deste ano.

Após se mudar para Santa Catarina, Alexandre mantinha uma rotina discreta, mas continuava a exercer influência sobre o tráfico de drogas na região Norte.

LEIA MAIS: Lagosta, caviar e afins: Falsa servidora é detida por golpes em restaurantes de luxo em Manaus

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso como homicídio doloso, com indícios de execução planejada, possivelmente motivada por disputas entre facções rivais.