Brasil

Veja o momento em que ‘Xuruca’ líder do CV em Manaus é morto a tiros em enquanto carregava a filha no colo

Alexandre Araújo Brandão, conhecido como “Xuruca do Japiim”, foi alvo de disparos enquanto buscava a filha; criança está em entre a vida e a morte.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 10:30

Notícias do Brasil – Na noite de quinta-feira (9), Alexandre Araújo Brandão, de 39 anos, foi assassinado a tiros no bairro Campeche, em Florianópolis (SC). Conhecido como “Xuruca do Japiim”, ele era um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV) no Amazonas.

No momento do ataque, Alexandre segurava a filha, de 1 ano e 8 meses, que também foi baleada e levada em estado grave ao Hospital Infantil Joana de Gusmão.

O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Laura Duarte Prazeres. A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) encontrou Alexandre já sem vida, com várias perfurações de arma de fogo. Testemunhas relataram ouvir cerca de dez disparos e viram um homem em um Fiat Uno vermelho fugindo do local.

Segundo familiares, Alexandre havia buscado a criança na casa de parentes e solicitado um carro por aplicativo pouco antes do crime. Ele tinha um histórico de atentados, tendo sobrevivido a um ataque em Manaus em julho deste ano.

Após se mudar para Santa Catarina, Alexandre mantinha uma rotina discreta, mas continuava a exercer influência sobre o tráfico de drogas na região Norte.

LEIA MAIS: Lagosta, caviar e afins: Falsa servidora é detida por golpes em restaurantes de luxo em Manaus

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso como homicídio doloso, com indícios de execução planejada, possivelmente motivada por disputas entre facções rivais.

