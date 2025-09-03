Veja o recado que o CV deixou ao lado da cabeça de jovem decapitada

Notícias Policiais – A jovem identificada como Eduarda Santos, de 22 anos, foi encontrada morta e decapitada na última terça-feira (2), em Eunápolis, no sul da Bahia. A Polícia Civil suspeita que o crime esteja relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na região.

O corpo foi localizado no bairro Santa Lúcia, ao lado da cabeça da vítima e de um bilhete atribuído ao Comando Vermelho (CV). A mensagem indicava que Eduarda teria se aproximado de integrantes do grupo rival, o Bonde do Maluco (BDM), o que teria motivado sua execução. O texto também trazia ameaças a moradores que alugassem imóveis para pessoas ligadas à facção inimiga.

De acordo com as investigações, Eduarda teria sido sequestrada junto com outras duas mulheres, que seguem desaparecidas. Além delas, um homem de 38 anos também foi levado no momento do sequestro. A polícia acredita que ele tenha sido capturado por engano, por residir no mesmo terreno da vítima.

Informações preliminares apontam que Eduarda morava em uma área dominada pelo BDM, mas recentemente teria se mudado para uma região controlada pelo CV, o que pode ter reforçado a motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil continua as investigações para identificar os autores e localizar as demais pessoas sequestradas.