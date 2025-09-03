A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Veja o recado que o CV deixou ao lado da cabeça de jovem decapitada

Eduarda Santos, de 22 anos, foi encontrada morta com bilhete atribuído ao Comando Vermelho.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 22:29

Ver resumo

Notícias Policiais –  A jovem identificada como Eduarda Santos, de 22 anos, foi encontrada morta e decapitada na última terça-feira (2), em Eunápolis, no sul da Bahia. A Polícia Civil suspeita que o crime esteja relacionado à disputa entre facções criminosas que atuam na região.

PUBLICIDADE

O corpo foi localizado no bairro Santa Lúcia, ao lado da cabeça da vítima e de um bilhete atribuído ao Comando Vermelho (CV). A mensagem indicava que Eduarda teria se aproximado de integrantes do grupo rival, o Bonde do Maluco (BDM), o que teria motivado sua execução. O texto também trazia ameaças a moradores que alugassem imóveis para pessoas ligadas à facção inimiga.

De acordo com as investigações, Eduarda teria sido sequestrada junto com outras duas mulheres, que seguem desaparecidas. Além delas, um homem de 38 anos também foi levado no momento do sequestro. A polícia acredita que ele tenha sido capturado por engano, por residir no mesmo terreno da vítima.

PUBLICIDADE

Leia também: Virginia Fonseca e jogador Vini Jr são flagrados juntos em iate na Espanha; assista

Informações preliminares apontam que Eduarda morava em uma área dominada pelo BDM, mas recentemente teria se mudado para uma região controlada pelo CV, o que pode ter reforçado a motivação do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil continua as investigações para identificar os autores e localizar as demais pessoas sequestradas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Sargento da PM é preso após atirar em ex-companheira e ferir outra mulher em Manaus

Criminoso foi filmado perseguindo a ex-companheira e atirando contra participantes de uma confraternização no bairro Cidade Nova.

há 1 hora

Manaus

Desfile Militar altera rotas de ônibus e bloqueia vias no Centro-Sul de Manaus

IMMU orienta motoristas e reforça linhas de ônibus.

há 2 horas

Amazonas

Sines ofertam 527 vagas de emprego nesta quinta-feira em Manaus e interior

Candidatos devem apresentar documentos originais e currículo atualizado para concorrer às vagas.

há 2 horas

Polícia

Polícias Civil e Militar desarticulam grupo envolvido em tráfico e homicídios no Amazonas

Operação Reação cumpriu 33 mandados e apreendeu celulares, veículos e equipamentos usados pela facção criminosa.

há 3 horas

Pará

Justiça torna réus ex-secretários do Pará por fraude na compra de respiradores na pandemia

Entre os denunciados estão um ex-chefe da Casa Civil e um ex-secretário de Estado de Saúde Pública (Sespa).

há 3 horas