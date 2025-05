Veja os números sorteados da Mega-Sena com prêmio de R$ 37,8 milhões

Notícias do Brasil – A Mega-Sena sorteou, nesta quinta-feira (8), o prêmio acumulado de R$ 37,8 milhões no concurso 2.860, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram:

02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57.

A Caixa Econômica Federal divulgará em breve o resultado oficial, informando se houve ganhadores do prêmio principal e como será feito o rateio entre os acertadores das demais faixas (quina e quadra).

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve preencher de 6 a 15 números no volante disponível nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Também é possível usar a Surpresinha (números aleatórios escolhidos pelo sistema) ou a Teimosinha (mesma aposta válida por 2, 4 ou 8 concursos).

A aposta simples com seis números custa R$ 5. Quanto mais dezenas o jogador marca, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta proporcionalmente. Para quem prefere jogar em grupo, o Bolão Caixa é uma opção prática e acessível.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook.