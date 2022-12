Veja quem são os ministros do STF que não foram à diplomação de Lula

Redação AM POST

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, Kassio Nunes Marques e André Mendonça não compareceram à cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), realizada na tarde desta segunda-feira (12) na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Continua depois da Publicidade

Luiz Fux, ex-presidente da Corte, estava no Rio de Janeiro, e já havia confirmado presença na posse dos novos diretores da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, também na tarde desta segunda (12).

André Mendonça estava trabalhando em processos no seu gabinete, no STF.

Já Nunes Marques não apresentou justificativa. A assessoria do ministro foi procurada, mas não deu retorno.

Continua depois da Publicidade

Participaram da cerimonia os ministros: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski além do presidente do TSE Alexandre de Moraes e a atual presidente do STF Rosa Weber.

*Com informações do Pleno.News