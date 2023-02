Quatro trabalhadores ficaram feridos após um acidente no barracão da escola Tom Maior, na Fábrica do Samba, localizada na avenida Doutor Abraão Ribeiro, número 505, no Bom Retiro, no centro de São Paulo, por volta das 15h20 desta quinta-feira (2).

Segundo o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, um guindaste realizava o içamento de peças de um carro alegórico quando o veículo se movimentou e prensou as vítimas. Seis viaturas foram acionadas para fazer o resgate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos trabalhadores sofreu fratura exposta nas pernas. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelo helicóptero Águia do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e levado ao Hospital das Clínicas.

As outras vítimas tiveram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal Doutor Lauro Ribas Braga e ao pronto-socorro do Hospital Geral Vila Penteado.

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo informou por meio de nota que “os galpões de uso de suas associadas, localizados na Fábrica do Samba, são munidos de equipamentos de proteção e os prestadores de serviços e artistas devidamente orientados a executar suas atividades em segurança. Ademais, a Escola de Samba Tom Maior está prestando toda a assistência aos trabalhadores e seus familiares”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja vídeo: acidente com guindaste em escola de samba em SP deixas artistas do Amazonas feridos pic.twitter.com/j7K1cEAO9D — AM POST (@portalampost) February 2, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7