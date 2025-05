Veja vídeo: Advogado perde a vida ao salvar filho de afogamento

Notícias do Brasil – Uma tragédia marcou o fim de semana no Litoral Sul de Alagoas. O advogado arapiraquense Miguel Raimberg Falcão Barbosa, de 44 anos, morreu afogado após tentar salvar o filho, que era levado pela correnteza na Praia de Jacarecica do Sul, em Jequiá da Praia, no último sábado (3).

Testemunhas relataram que o menino foi puxado pela força do mar, levando o pai a entrar na água em uma tentativa desesperada de resgatá-lo. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Departamento Estadual de Aviação (DEA), que atuaram rapidamente na operação de resgate.

O menino foi salvo por um militar que realizou um salto direto do helicóptero para o mar — técnica conhecida como helocasting. Apesar do sucesso na ação que salvou a criança, Miguel foi localizado momentos depois, já inconsciente. Ele foi retirado da água por bombeiros com apoio de um jetski, mas infelizmente não resistiu.

A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar e está fora de perigo, segundo as autoridades.

Miguel Raimberg era um advogado respeitado em Arapiraca, e sua morte gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, colegas e admiradores destacaram seu ato de bravura, classificando-o como um verdadeiro herói.