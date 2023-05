Veja vídeo: Amazonense pula em esgoto no Rio de Janeiro para resgatar iPhone de R$ 8,5 mil

Redação AM POST

O operador de máquinas, Augusto Figueiredo, de 29 anos, mergulhou em uma água imunda e fétida, na saída do Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado (6), para resgatar um IPhone 12 Pro Max, que custa em torno de R$ 7 mil, comprado há dois meses.

Ele havia saído de um festival de rap na manhã deste sábado.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram Figueiredo procurando o aparelho com o corpo dentro do mangue, só com a cabeça para fora, e, em seguida, molhado e sujo, deixando o local com o aparelho na mão.

Morador de Manaus, no Amazonas, ele havia saído de um festival de rap no local e foi fazer xixi. Ele contou ao GLOBO que não sabia do real risco que corria, inclusive de ser mordido por jacarés e cobras. Figueiredo ficou cerca de três horas dentro do valão à procura do telefone.

O aparelho, de acordo com ele, voltou a funcionar perfeitamente. Ele diz que, apesar d transtorno, não se arrepende do que fez. Figueiredo, que saiu de Manaus de férias, no último dia 30 e antes de chegar ao Rio passou por Santa Catarina e São Paulo, conta que saiu do mangue de ambulância direto para um hospital da Barra da Tijuca.

Para resgatar celular caro, homem pula em valão na Barra da Tijuca. https://t.co/OKsPOKym1h pic.twitter.com/RbV6SxWSVf
— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 7, 2023