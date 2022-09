Veja vídeo: Apresentador arranca faixa de candidata após anunciar vencedora errada

A modelo Ana Lívia Diniz, de 23 anos, desabafou nas redes sociais após uma gafe, semelhante ao que aconteceu com a Miss Colômbia, no concurso Miss Universo 2015. Um vídeo mostra que o apresentador do Miss Goiás 2022 colocou a faixa de campeã na moça, mas retirou segundos depois (assista acima).

“A vergonha que passei ontem 😬 Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar”, escreveu Ana Lívia.

O g1 tentou contato com a organização do concurso e com o apresentador, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

O caso aconteceu na última quinta-feira (23), em Goiânia. No TikTok, o vídeo do momento da gafe atingiu 1 milhão de visualizações após 18h da publicação. Nos comentários, os internautas desabafaram revoltados. Ainda chateada com a situação, Ana Lívia explicou ao g1 o que aconteceu.

“Ele pegou a faixa, foi por de trás da nossa fila e colocou em mim. A apresentadora disse meu nome, daí ele viu que tinha errado e se desesperou dizendo que não era eu, que havia errado e arrancou a faixa”, descreveu.

Nos stories do Instagram, Ana Lívia, que representou a cidade de Santa Helena de Goiás, explicou que o concurso tinha três categorias, Miss Goiás, Miss Goiás Terra e Miss Goiás Globo.

Mesmo conquistando o terceiro lugar em uma das categorias, Ana Lívia lamentou o erro e compartilhou a frustração com o evento. Veja o relato completo no fim da reportagem.

“Infelizmente faltou organização, por mais que erros aconteçam, não é o momento de errar. Eu queria sair correndo, mas nem tive reação, nem nada”, falou.

Apesar da frustração, Ana Lívia contou que sai em paz do concurso, pois sabe que se dedicou ao máximo.

“Estou compartilhando minha experiência para que mais meninas se atentem as franquias de miss que entram, busquem saber ao máximo da organização e de seus coordenadores para não ter seus sonhos e expectativas frustradas, assim como aconteceu comigo”, desabafou.

Relato completo da modelo

A vergonha que passei ontem 😬 Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento.

Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar.

Sorte que me preparei psicologicamente, sei muito bem quem sou e me mantive forte, sei que dei o meu melhor em todo o concurso mas qualquer menina que teria um psicológico mais abalado ficaria extremamente mal, triste, frustrada. Mas sigo meu caminho, como disse, pedi a Deus que fizesse o melhor pro meu caminho e se Ele quis assim, eu confio, Ele sabe de todas as coisas.

E a todos vocês que me apoiaram, meu muito obrigada! 🙏🏻

