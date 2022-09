Veja vídeo: Avião solta faíscas após decolar em direção a São Paulo

Redação AM POST

Um vídeo mostra um avião soltando faíscas no ar logo após a decolagem do aeroporto de Newark, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (22), em voo que seguiria para São Paulo.

Após a decolagem, o avião subiu a uma altitude de 24 mil pés, seguiu em direção a uma área sobre o oceano, onde deu cinco voltas, até retornar ao aeroporto e pousar, conforme informações obtidas pelo site Flightradar24. O voo UA149, da United Airlines, tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

“Após perceber um problema mecânico, logo após a decolagem, o avião permaneceu no ar para queimar combustível e depois pousou em segurança”, disse em nota a United Airlines. Segundo a companhia, os 256 passageiros que estavam na aeronave desembarcaram em segurança e aguardavam um novo voo.

Uma análise inicial da equipe de manutenção apontou para um problema na bomba hidráulica.

Uma foto postada pelo perfil @variablecraft nas redes sociais, o mesmo que fez a filmagem do avião soltando faíscas, mostra uma placa de metal que foi encontrada no chão, próximo do local da decolagem. Veja abaixo:

Veja vídeo:

#UA149, a #United 777 experiences troubles upon its departure from #Newark Airport. Video credit: IG | variablecraft Continua depois da Publicidade Read more: https://t.co/08mXl4AnEj pic.twitter.com/SEoicHPIqY — AeroXplorer (@aeroxplorer) September 22, 2022

*Com informações G1